Nye trafikforhold på havnen

Kalundborg - 16. november 2017 kl. 20:02

Inden for den nærmeste fremtid vil de trafikale forhold på Vestre Havnevej i Kalundborg blive markant anderledes. Det var resultatet, da teknik- og miljøudvalget på sit seneste møde havde afstribning af området på dagsordenen.

Blandt andet vil den såkaldte to-minus-en-vej blive fjernet, cykelstien foran Blomsterværkstedet rykkes længere ud, så det igen bliver muligt at parkere foran butikken, og der opsættes to chikaner på Vestre Havnevej for at sænke farten på strækningen.

- Det er min forventning, at hele området fra Vestre Havnegade til Hærvigsgade og Lundevej i de kommende år vil komme til at indgå i en samlet vurdering af trafiksituationen i Kalundborg by - en proces, som det kommende teknik- og miljøudvalg vil få til opgave at drible videre med. Der vil være behov for borgerinddragelse til denne proces, formentlig i 2018, siger udvalgsformand Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Punktet har været på udvalgets dagsorden flere gange de seneste måneder og er også blevet taget op i kommunalbestyrelsen, da medlemmerne fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet undrede sig over, at administrationen tilsyneladende havde iværksat en løsning stik mod udvalgets ønske.

- Det var vigtigt for flertallet af teknik- og miljøudvalget at finde ud af, hvorfor man i administrationen har handlet modsat af beslutningen uden at vende tilbage til udvalget med den opstribningsplan, man nu har benyttet. Vi kom ikke nærmere det spørgsmål end til, at direktøren påtog sig ansvaret for det - hvem der så dækkes over, kan jeg kun gisne om, siger udvalgsmedlem Hanne Olesen (S).

Hun fortæller, at hun har talt med flere lokale borgere om de trafikale forhold i området.

- Farten er et problem på Vestre Havnevej, og jeg har lovet at undersøge og arbejde for, at den påbudte hastighedsbegrænsning kan ændres til 40 kilometer i timen, siger hun.

Arbejdet omkring den nye indretning af Vestre Havnevej forventes at blive igangsat inden for den nærmeste fremtid, da det skal laves, inden frosten sætter ind.