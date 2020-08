På Odinscenteret skal der etableres rehabiliterings- og træningscenter. Foto: Bjarne robdrup

Nye træningsfaciliteter for knap 10 mio. kroner ønskes

Kalundborg - 12. august 2020 kl. 18:12 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Odinscenteret i Høng skal der foregå en tidssvarende rehabilitering og genoptræning efter sygehusbehandling af borgere med alvorlige funktionstab.

Ældre- og sundhedsudvalget her netop godkendt budgetforslaget for byggeriet, som anslås at løbe op i 9.620.000 kroner, og forslaget bliver nu taget med til budgetforhandlinger samt sendt i høring hos ældrerådet.

- Det vil være en klar serviceforbedring, og det vil også kunne hjælpe yngre, hjerneskadede borgere bedre, siger Peter Jacobsen (DF), som er formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Forslaget betyder også, at man flytter rehabiliterings- og træningsaktiviteten i den sydlige del af kommunen fra Rørmosecenteret i Gørlev til Odinscenteret i Høng.

Budgetforlaget for byggeriet er udarbejdet i et samarbejde mellem Team Ejendom og Affald, centerchef Lone Reuter og genoptræningschef Jette Stobbe Olesen.

Om- og tilbygningen vil foregå på flere forskellige lokationer i de nuværende bygninger i Odinscenteret og vil indeholde: En lejlighed, hvor borgere med behov for et langvarigt rehabiliteringsforløb til et højt selvstændighedsniveau, vil kunne leve med et stigende selvstændighedsniveau og en stigende deltagelse og inddragelse af pårørende og netværk (for eksempel yngre hjerneskadede borgere), et undervisningslokale til forebyggelse- og sundhedsfremmetilbud og undervisning, et måltidsområde, hvor borgere kan indtage deres måltider på alle selvstændighedsniveauer. Formålet er via hjælp og støtte til fuldstændig selvstændighed i forhold til det hele måltid inklusiv opvarmning af mad, borddækning og opvask.

Der skal være et træningsområde der indeholder to træningssale, to behandlingsrum, toilet og omklædning til herrer og damer og venteareal med automat til varme og kolde drikke.

Derudover skal der være kontaktfri adgangsveje, og lokalerne skal være fleksible i anvendelse ved hjælp af lofthængt udstyr og foldedøre. Der skal være ventilation tilpasset aktivitetsniveauet i lokalerne.

Der skal også være wifi på stue og kælderniveau, så både personale og borgere har mulighed for at betjene sig af virtuelle services og arbejdsredskaber under opholdet.

Hvis der bliver givet grønt lys for projektet til budgetforhandlingerne, regner udvalgsformand Peter Jacobsen med, at byggeriet kan blive sat i gang i 2021, når du har været sendt i udbud.