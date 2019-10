Se billedserie Kalundborg Bioenergi er ejet af firmaet Bigadan og ligger på Asnæsvej 14a i Kalundborg. Det lader nu til, at de har fået bugt med lugtgenerne. De må dog fortsat afvente en afgørelse på Kalundborg Kommunes politianmeldelse, som stadig ligger til behandling. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Nye tider: Nabo-ros til udskældt biogasanlæg

Kalundborg - 17. oktober 2019 kl. 06:24 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det går over al forventning. Vi har stort set ikke mærket noget til det i det seneste par måneder.

Det er markant anderledes toner, der nu lyder fra Lars Kaster Jørgensen, beboer på Lerchenborgvej, hvor han er nabo til Kalundborg Bioenergis biogasanlæg på Asnæsvej.

Lars Kaster Jørgensen har stået i spidsen for den gruppe naboer, der har kæmpet imod stanken fra anlægget, siden den begyndte at genere dem for nu over et år siden. Det er første gang i den tid, at han udtaler sig positivt om anlægget. Det skyldes ikke mindst et fyraftensmøde på anlægget, som naboerne var inviteret til i slutningen af sidste måned.

- Det var et meget positivt møde. De lagde sig fladt ned og erkendte, at de var skyld i de problemer, der har været, og at de skulle have været mere lydhøre over for os naboer fra starten af. Så fortalte de om alle de investeringer, de har foretaget for at komme af med problemerne. De virker virkelig til gerne at ville det her, siger Lars Kaster Jørgensen.

De langvarige lugtgener førte i slutningen af april til, at Kalundborg Kommune politianmeldte Kalundborg Bioenergi. Hos politiet har sagen i lang tid været til juridisk vurdering, men ifølge ordensmagten er den nu røget videre i systemet til Almen Efterforskning Holbæk/Kalundborg.

- Den juridiske vurdering har givet anledning til, at der skal foretages yderligere efterforskningsskridt i sagen, oplyser Charlotte Torn­quist, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Hun kan dog ikke komme ind på, hvad »yderligere efterforskningsskridt« indebærer mere præcist, lige som at hun ikke kan give en tidshorisont for sagen.

Lars Kaster Jørgensen fortæller, at han ikke er blevet kontaktet af politiet, og at han heller ikke har hørt om andre naboer, der er blevet det. Han glæder sig over udsigterne til en mulig lugtfri havesæson til næste år.

- Nu har vinden ikke været så meget i vest det seneste par måneder, men vi er alligevel fortrøstningsfulde og ser frem til, at vi skal ud i haverne igen til næste år og se, om stanken fortsat er væk, siger han.

Lars Kaster Jørgensen opfordrer optimismen til trods fortsat naboer og andre til at kontakte Kalundborg Bioenergis hotline, hvis de oplever lugtgener fra anlægget.