Se billedserie Fredag var der introdag for de nye studerende på Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg. De studerende var blandt andet på pubcrawl rundt i byen. Privatfoto

Nye studerende udforskede Kalundborg

Kalundborg - 03. september 2019 kl. 09:41 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begynder at kunne mærkes både på campus og byliv, at Kalundborg er blevet en studieby med videregående uddannelser. Nu vil man i gaderne nemlig kunne møde studerende fra tre årgange af uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi og to årgange af bioanalytikeruddannelsen.

Mandag var der studiestart på Professionshøjskolen Absalons uddannelser i Kalundborg, her indtog 67 nye studerende lokalerne på j Hagemann Petersens Allé i Kalundborg, og dermed har Professionshøjskolen Absalon 134 studerende i Kalundborg.

Allerede fredag kunne man dog møde mange af de nye studerende i byen, da der blev holdt introdag. Her tog de studerende blandt andet på pubcrawl rundt i byen, for at lære deres nye hjem de næste tre et halvt år at kende.

- Vi er blevet taget så flot imod hos flere af byens caféer og barer, som allerede ved fredagens introdag bød på pubcrawl, så vores studerende fra start for eksempel kender steder som Asgers Bar, La Viva, Café Novo og Kontoret, og begynder at se muligheder for sociale mødesteder i fritiden, fortæller koordinator Jacqueline Hersing, som sammen med uddannelsernes studenter-tutorer havde arrangeret fredagens introdag.

- Det er en fornøjelse at se den aktivitet og glæde blandt danske og internationale studerende, som engagerer sig med hinanden på tværs i sådan en introdag. Da det hele startede i 2017 var vi jo kun os undervisere og de helt nye studerende. Nu er det et stærkt team af studenter-tutorer fra de to første årgange, der møder vores nye studerende med aktiviteter og socialt samvær, og som helt hjemmevant navigerer mellem både danske og internationale medstuderende på campus, fortæller en glad Dorthe Kjær Pedersen, Chef for Center for Engineering and Science.