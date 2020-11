Artiklen: Nye strømper sikrer, at hel by ikke kommer på skideren...

Nye strømper sikrer, at hel by ikke kommer på skideren...

- Hvis den dobbelte kloakledning under Høng Skov klapper sammen, er hele Høng bogstaveligt talt »på skideren«.

De er nu ved at blive fikset med en såkaldt strømpeforing, oplyser Bart van der Sprong, som er Kalundborg Forsyningts leder på projektet, som ventes afsluttet på lørdag.

Det er Aarsleff, der udfører arbejdet med strømpeforingen, som firmaet var det første til at benytte herhjemme i 1979 på et engelsk patent.

Strømpeforingen foregår på den måde, at den meget lange »sok« krænges ind i de gamle rør. Inden det sker, er sokken blevet inprægneret med lim i Aarhus og holdt kold med is, som får limens hærdning til at gå meget langsomt.