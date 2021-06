Nye redningsstiger skal forebygge drukneulykker

For at forebygge disse drukneulykker har Trygfonden udviklet en ny type redningsstige, der med sin skrigorange farve er nem at få øje på. Stigen har desuden indbygget lys og skridsikre trin, der når helt ned under vandlinjen, så det er nemt at kravle op på land.

- Tusindvis oplever hvert år at være tæt på at drukne, og vi ved, at et af de hyppigste steder for drukneulykker er havnene. Det kan være meget svært at komme op fra et havnebassin ved egen hjælp, hvis der ikke er en redningsstige, og i mange havne er redningsstigerne vanskelige at få øje, siger programchef i Trygfonden René Højer.