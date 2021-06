Nye navne til veje på Stejlhøj

Området på Stejlhøj er under udvikling og bevæger sig fra primært at være et erhvervsområde til også at rumme nye uddannelser i et campusområde ved biotekbyen. Der er derfor behov for at tildele nye vejnavne på nogle vejstrækninger, så de følger udviklingen og afspejler de forskellige anvendelser. Samtidig er der behov for at kunne skelne mellem forskellige veje, der lige nu har samme navn.