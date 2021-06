Kursist på VUC i Kalundborg Michelle Wendel Olesen er glad for at det bliver muligt at tage flere uddannelser lokalt. Privatfoto

Nye muligheder for at uddanne sig lokalt

Kalundborg - 09. juni 2021 kl. 15:15 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Det bliver igen muligt at uddanne sig til pædagog eller bioanalytiker på VUC i Kalundborg, der udvider sin fagrække med en række nye enkeltfag.

- Det glæder mig meget, at vi kan være med til at støtte op om at løfte uddannelsesopgaven i biotekbyen Kalundborg. Vi har allerede fra efteråret 2021 udvidet vores fagrække med flere fag, og vi kan derfor tilbyde vores kursister at uddanne sig i deres lokalområde, siger Pernille Brøndum, Rektor på Nordvestsjællands HF og VUC der fortsætter:

- Udbuddet af uddannelser i lokalområdet er heldigvis i vækst, og vi er klar til at støtte op om den udvikling. Uddannelserne til bioanalytiker i Kalundborg og pædagog, nu i Holbæk, er uddannelser, som mange af vores kursister vælger, og det, kan vi bidrage til, lykkes - også i Kalundborg.

Blandt andet udvides med HF-fagene psykologi på B-niveau samt biologi, kemi, matematik og dansk på C-niveau, som man ellers tidligere skulle til Holbæk for at læse. Desuden tilbydes fagene dansk A, engelsk B, psykologi C samt samfundsfag C og B.

Michelle Wendel Olesen har være kursist på VUC i Kalundborg i en årrække. Hun er netop ved at afslutte en et-årig socialrådgiver-pakke:

- Jeg er meget glad for at høre, at der nu kommer flere fag til VUC i Kalundborg. Jeg kender flere, som gerne vil være bioanalytikere og derfor kører til Holbæk for at læse biologi. Det slipper de for fremover, så det bliver rigtig dejligt for dem. Det er godt for Kalundborg, mener hun.

Samtidig forsøger man på VUC at udvikle sine undervisningsformer, så de bedre passer til kursisterne og deres behov.

- Tiden med corona-nedlukningen har givet os erfaringer med alternative undervisningsformer, og vi vil gerne udnytte de gode erfaringer, vi har gjort, siger uddannelseschef på HF, Mette Rose.

- Vi har erfaret, mange kursister har haft glæde af at fordybe sig i egne opgaver, i eget tempo. Men vi har også set helt tydeligt, at mange har brug for et fællesskab omkring det at lære. Ensomheden og den manglende struktur i hverdagen har været svær for mange af os. Vi har opdaget, at fællesskab kan være delvist virtuelt. Vi har derfor tilrettelagt undervisningen som en god kombination af det virtuelle og mødetid på skolen. På skolen møder kursisterne en lærer, arbejder i grupper, modtager vejledning, mødes virtuelt med faglærer og arbejder selvstændigt, fortsætter Mette Rose.

Michelle Wendel Olesen har været glad for disse forsøg.

- Det virkede rigtig godt for mig. Jeg trives godt med at skulle arbejde sammen med de andre kursister om at løse opgaverne. Jeg kan godt lide, at man kan bevæge sig rundt og tale med folk, i stedet for at skulle sidde og lytte til læreren i længere tid, siger hun.