Unibio og Kalundborg Bioenergi er henholdsvis associeret medlem og fuldgyldigt medlem af Kalundborg Symbiose. Illustration: Kalundborg Symbiose

Nye medlemmer af symbiosen

Kalundborg - 09. marts 2020 kl. 15:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Bioenergi og Unibio er blevet optaget som medlemmer af foreningen Kalundborg Symbiose.

- De to nye medlemmer indgår allerede i flere forskellige sammenhænge. Så det er helt naturligt, at de bliver rigtige medlemmer af partnerskabet, udtaler Lisbeth Randers, sekretariatschef for Kalundborg Symbiose i en pressemeddelelse.

Kalundborg Bioenergi bliver fuldgyldigt medlem og får plads i symbiosens bestyrelse.

- Vi er stolte af, at Kalundborg Bioenergi nu bliver et fuldgyldigt medlem af Symbiosen, som, vi mener, er et af de stærkeste offentlig-private samarbejder i Danmark, udtaler direktør Erik Lundsgaard.

Unibio bliver derimod det, der hedder et associeret medlem, hvilket er en ny opfindelse. Kort forklaret betyder det, at virksomheden bliver en del af netværket, men betaler et lavere kontingent og ikke sidder med ved bestyrelsesbordet.

- Vi aftager en reststrøm fra Symbiose-virksomheder, vi afsætter til symbiose-virksomheder, og vi laver endda symbiose ud af vores egen restfraktion. Så det er oplagt for os at blive en del af netværk og være med til at sætte retning for nye initiativer, udtaler Unibios tekniske direktør Jess Dragheim.