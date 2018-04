Se billedserie Nikolaj Knudsen nyder sit job som leder af frugt og grøntafdelingen i Kvickly Kalundborg. Det rummer en stor portion dynamik og ikke to dage er ens. Han skal blandt andet matche kunder og vejrguder.

Nye lokalt avlede kartofler i Kvickly

Kalundborg - 24. april 2018 kl. 18:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nikolaj Knudsen, leder af frugt- og grønt-afdelingen i Kvickly Kalundborg, glæder sig til at få nye danske kartofler i butikken. De smager af dansk sommer og er eftertragtede lækkerier, og mange kunder har traditioner knyttet til den klassiske danske spise.

Men inden den dukker op, nyder han de udenlandske nye kartofler, både når de står på hylden i butikken og i privaten på spisebordet. Og det samme gør adskillige kunder.

Det ved Nikolaj, som dagligt glad og gerne tager en snak med sine kunder og hjælper dem med råd og vejledning om det grønne, som også gør ham lækkersulten. I øjeblikket svarer han på mange forespørgsler om, hvornår de nye danske kartofler lander i Kvickly.

Ny lokal kartoffel

- Det varer ikke så længe, og i år kan jeg præsentere endnu en ny kartoffelsort, som er avlet lokalt. Vi har gennem flere år haft en leveringsaftale med Fårevejle-virksomheden, Storøhage Kartofler, og nu udvider vi sortimentet. Den nye kartoffel i frugt- og grønt-afdelingen er fra gårdbutikken Lunden i Eskebjerg, fortæller Nikolaj, der er stolt over at kunne tilbyde kunderne i Kvickly frugt og grønt fra lokale avlere.

Nogle kunder nyder den rene smag af sommer, når kartoflerne spises med smeltet smør og et drys dild, mens andre foretrækker den svenske matjesfilet og purløg som tilbehør. Selv er Nikolaj Knudsen ikke i tvivl om, hvad der skal være af tilbehør på hans tallerken: En velhængt bøf - for selv om han er kanonglad for sit job i afdelingen for frugt og grønt i varehuset, så sender han ofte lange blikke til de velhængte bøffer i slagterafdelingen.

Han er heller ikke spor i tvivl om desserten. Nyplukkede danske jordbær overgår alt, men også her er tålmodigheden sat på en prøve, og de udenlandske udfylder glimrende tomrummet. Det varer nemlig nogle uger, inden de danske bær er modne til salg. Sådan lyder meldingen fra den lokale avler i Odsherred.

Økologi har stor prioritet

Nikolaj har masser af frugt og grønt i sin afdeling i Kvickly, for den spænder bredt. Der er både peberfrugter, rødbeder, gulerødder, persille, æbler, citroner, kartofler, bananer og mange eksotiske frugter fra fjerne lande.

Listen er mega lang, for kundernes smag og forventninger er store - og ikke mindst kravet til økologi. Han er glad for at kunne indfri ønskerne. Økologisk frugt og grønt har stor prioritet i butikken, og han gør desuden en stor indsats for at undgå madspild. Frugt- og grøntafdelingen er tilsluttet app'en »Too Good to Go«, hvor det overskydende frugt og grønt kan købes for en billig penge. Han får dagligt udsolgt ret hurtigt, selv om salgstidspunktet er klokken 24.

Kalundborg er min by

Nikolaj Knudsen flyttede som 11-årig til Kalundborg, fordi familien havde hørt meget godt om byen og området. I dag er alle forventninger fra dengang indfriet, og han er vild med sin by og vil bo her resten af livet.

Storbyen lokker ikke, for han er til frist luft, traveture med hunden, en smuk natur, fodbold og et familieliv med kæresten Sofie. De to bor i hus i Kåstrup, og fodbolden spilles i Årby og hjemme i sofaen.

Han blev som 16-årig ansat som servicemedarbejder i Kvickly, og fik lyst til at uddanne sig indenfor handel. Og efter eksamen, praktiktid i Kvickly og en kort afstikker ringede varehuschef Kirsti Thygesen og tilbød ham jobbet som leder af frugt og grøntafdelingen.

Han nyder hver dag sit arbejde, og især fordi det rummer en stor portion dynamik. Der er ikke to dage som er ens, og han skal blandt andet matche kunder og vejrguder. Det nytter nemlig ikke noget at have vandmelon i front, hvis det regner. Så vejrudsigten er også en del af hans planlægning.