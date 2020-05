To nye kollegier for sårbare borgere er åbnet i midten af Kalundborg. Det er Samala Care, en privat aktør indenfor det socialpædagogiske område, der står bag de to kollegier. Foto: Eva Lyng

Nye kollegier til sårbare borgere er åbnet

Samala Care opererer på hele Sjælland med tilbud i både Sorø, Hvalsø, Herfølge og Vordingborg. Allerede for flere år siden åbnede aktøren et kollegie på Klosterparkvej og har altså nu i alt tre kollegier i byen.

Ifølge Kjell Stendal, der er daglig leder for kollegierne i Kalundborg, er der i Kalundborg, ligesom i resten af landet, et behov for kollegier.

- Hvis vi kan se, at der er noget efterspørgsel, så prøver vi at få fat i nogle gode boliger, og så siger vi til kommunen, at vi er interesserede i dem, forklarer han om den seneste udvidelse i Kalundborg og tilføjer, at et godt samarbejde med Kalundborg Kommune også har spillet ind i overvejelserne om at udvide.