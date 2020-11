Nye initiativer fra Café Costa Kalundborg

Den flotte nye kafferister står i caféen og er med til at understrege, at her får man virkelig god kaffe. Det er naturligvis kaffeeksperten Shaun Gamble, der har hentet den nye kafferister ned til Café Costa Kalundborg i Havneparken i Kalundborg. En café der, midt i en svær coronatid, emmer af hyggelig stemning, afslappede gæster, duften af nymalet kaffe og en udsigt ud over havnen, der ligger ganske få meter fra caféen, som Shaun Gamble har forpagtet af kommunen og som udgør en del af fælleshuset i Havneparken.