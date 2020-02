Nye grønne LAG-midler til Kalundborg

De har alle fået støtte fra en ny pulje administreret af den lokale aktionsgruppe (LAG) for Midt-Nordvestsjælland. Puljen er øremærket projekter, der satser på grøn omstilling og bæredyg udvikling i kommunerne Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Lejre og Sorø. I alt knap 1,8 millioner kroner er blevet uddelt i denne omgang til ni projekter, hvoraf tre af dem altså er i Kalundborg.

Den største af de tre poser penge går til Dansk Plejeteknik i Høng, der får 225.000 kroner til et projekt, der skal forlænge levetiden på mange af de batterier, der bruges i plejesektoren. Danish Outdoor Festival, der afholdes på Fugledegård til april, får 185.000 kroner, mens Nordvestsjællands Biavlerforening i Svebølle får 55.000 kroner.

- Vi og ansøgerne har kun haft tre måneder til henholdsvis at gøre opmærksom på puljen og søge den. På den baggrund synes jeg, det er flot, at vi har modtaget 18 projektforslag, siger Flemming Engtoft Larsen, formand for LAG Midt-Nordvestsjælland i en pressemeddelelse.