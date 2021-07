Se billedserie Så er samarbejdsaftalen i hus. Fra venstre er det marketing manager Nicolaj Hahn Pedersen og direktør Poul Erik Jakobsen, Viggo Bendz A/S, som besegler aftalen med de tyske samarbejdspartnere fra Trennso Technik GmbH. PR-foto

Nye genvindingsmuligheder lander i Høng

Kalundborg - 17. juli 2021 kl. 13:11

Den tyske producent af højteknologiske sorteringsløsninger, Trennso Technik GmbH, har længe ønsket en service- og salgspartner i Skandinavien med henblik på at være mere til stede i området. Første step på denne rejse bliver et samarbejde med Viggo Bendz A/S i Høng.

Behovet for cirkulær økonomi stiger, og det samme gør kravene fra de mange genvindingsaktører rundt omkring i landet. Forventninger til sorteringer med fraktionsrenligheder på op mod 100 pct. er ikke længere atypisk i Danmark. De høje forventninger til sorteringen hænger, foruden ønsket om en grønnere tilværelse, naturligvis sammen med de større omsætningsmuligheder der medfølger.

- Der er ikke kun cirkulær økonomi i at finde den bedste sorteringsproces, der er også almindelig økonomi i det. Derfor efterspørger stadig flere af vores kunder meget specifikke og til tider også unikke løsninger, forklarer direktør for Viggo Bendz A/S, Poul Erik Jakobsen.

Indtil i dag har Viggo Bendz haft de velkendte producenter STEINERT og Westeria i ryggen, når der skulle leveres maskiner og komplette anlæg til genvinding af ressourcer. Disse samarbejder fortsætter fremadrettet, men bliver nu suppleret med endnu et prominent navn.

- Med tilføjelsen af Trennso Technik kan vi tilbyde vores kunder endnu flere muligheder og samlet set øge kvaliteten på danske genvindingssystemer, konstaterer Poul Erik Jakobsen.

En del af aftalen mellem de to parter består i etableringen af et lokalt reservedelslager i Høng på Sjælland. Det betyder, at danske kunder fremadrettet har mulighed for at kontakte Viggo Bendz A/S, hvis de står og mangler en reservedel, eller hvis der er behov for hurtig service eller gennemgang af maskinerne. Desuden kan kommende og eksisterende kunder nu drage fordel af en dansk salgspartner.

- Dette samarbejde vil ikke kun forbedre vores evne til at levere komplette og skræddersyede løsninger til alle led i genvindingsprocessen, det vil også bidrage til endnu bedre service af vores kunder, Poul Erik Jakobsen.

Trennso Technik er et tysk familieejet firma, der sætter stor ære i ærlighed og gennemsigtighed - både i forhold til kunden, men også i forhold til deres forretningspartnere.

I årevis har de udvidet og med succes leveret systemer og maskiner til genvindingsindustrier over hele verden. Markus Riggenmann, direktør for Trennso Technik GmbH, afslører hemmeligheden bag succes:

- Alt hvad vi gør, handler om vores kunder og deres specifikke behov. Vi behandler vores kunder med den største respekt og ærlighed både under og efter vores projekter. I sidste ende opnår alle parter værdi af stærke og langsigtede relationer.

En filosofi som den danske samarbejdspartner gerne skriver under på. Viggo Bendz er foruden udstyr og sliddele til entreprenører også kendt for deres mange år på markedet for genvindingsløsninger i Danmark. Samarbejdet giver derfor rigtig god mening for begge parter.

Siden 1988 har Trennso Technik GmbH specialiseret sig i innovativ separeringsteknologi. Med bl.a. screeningsmaskiner og separationsborde, tilbyder den tyske producent et solidt grundlag for en rentabel og værdifuld investering.

Til dette formål tilbyder de komplette systemer såvel som maskiner og moduler skræddersyet til kundens behov. Alt sammen fremstillet og udviklet i hovedkvarteret i Weißenhorn, Tyskland, hvor kunder ligeledes har mulighed for at få deres materialer vurderet og testet i deres avancerede teknologicenter.

I dag er salgs- og serviceteamet i Viggo Bendz A/S blevet uddannet i Trennso-udstyr og er klar til at servicere det danske marked.