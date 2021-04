Nye borde, bænke og bål til KFUM-spejdere

Selv de mest hårdkogte spejdere kan få brug for at søge ly fra Danmarks lunefulde vejr.

Netop dét har KFUM-spejderne i Eskebjerg gjort i deres tipi, som de indviede for knap et år siden, men kun hvis de har villet sidde med numsen på den kolde jord.

Det ændrer sig nu, for spejderne modtog forleden den glædelige nyhed om en donation på 10.000 kr. fra energiselskabet Andel, og de penge skal bruges på bord-bænkesæt og et bålsted til tipien.

- Vi har pladsproblemer ved spejderhytten, også i en tid uden corona, så det her betyder, at vi får mulighed for at udnytte tipien til fulde, siger Christina Morsing, sognepræst, Bregninge-­Bjergsted-Alleshave Pastorat, på KFUM-spejdernes vegne.