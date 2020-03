Nye æresmedlemmer i firmasporten

- I Kalundborg Firma Sport regi nyder vi godt af alle de frivillige ildsjæle, som gør en betydelig forskel i foreningens dagligdag. Fælles for dem alle er, at glæden og samværet med andre, spiller en lige så stor rolle for dem, som sejr og succes.

- I Kalundborg Firma Sport skal der være både plads til det sociale og til samværet. Her trives glæden, og fællesskabet opstår, når vi dyrker vores idræt sammen med andre. Det er en vigtig del af hverdagen. Men, for at dette skal fungere, skal vi bruge nogle personer/ildsjæle, der har overskud til at få alt dette til at fungerer, og det har vi, fortæller Bjarne K. Pedersen, formand for Kalundborg Firma Sport.