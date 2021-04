Der er kommet gang i byggeriet i Kalundborg Kommune, men det har været på bekostning af sagsbehandlingstiderne på byggesager. Det skal der nu laves om på, mener borgmester Martin Damm (V) og formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V). Foto: Thomas Rye

Nyansættelser skal sikre hurtigere byggetilladelser

Kalundborg - 24. april 2021

Kalundborg Kommune er blandt de allerlangsomste til at ordne bygge­tilladelser i Danmark, men det skal der laves om på. Kommunen lægger op til en markant forøgelse af antallet af ansatte på byggesagsområdet i den nærmeste fremtid.

Borgerne i Kalundborg skulle i 2020 i gennemsnit vente 86 dage på at få behandlet en byggetilladelse.

Dermed er Kalundborg Kommune den kommune i regionen, som er længst tid om at behandle en byggesag.

På Kalundborg Rådhus oplever man denne situation som helt uacceptabel, og nu tages der konkrete skridt for at sikre, at kommunen igen kan leve op til sine egne servicemål.

- Kalundborg Kommune står foran at ansætte fire til seks nye medarbejdere, der kan levere den nødvendige myndighedsbetjening på byggesagsområdet, fortæller direktør i Kalundborg Kommune Michel van der Linden.

Til sammenligning har kommunen i dag otte ansatte der beskæftiger sig med området.

- Vi kan kun undskylde overfor de borgere, som har haft en dårlig oplevelse. Det er ikke tilfredsstillende, og nu ansætter vi en række nye medarbejdere, så vi kan følge med i det tempo, som ansøgningerne kommer ind og råde bod på situationen, siger borgmester Martin Damm (V).

Der er flere årsager til de forsinkelserne. Et nyt byggesagsreglement og stigende byggeaktivitet under Coronakrisen er en del af forklaringen.

- Men mens man i resten af landet generelt har oplevet stigende byggeaktivitet i 2020, så er aktiviteten steget markant mere i Kalundborg Kommune det sidste år. Det er den primære åsag til den sagspukkel vi har oparbejdet til gene for vores virksomheder og borgere. Det er en ærgerlig situation på en positiv baggrund, mener Martin Damm.

Det er da også en ny udvikling, at man i Kalundborg Kommune er så længe om at behandle byggesager. Således var kommunen i 2019 foran både de nationale servicemål samt de lokale servicemål, der besluttes af politikerne i Kalundborg Kommune. Faktisk har man de seneste fem år kunne måle en betydelig produktivitetsforbedring på området.

- Vi var så langt foran, at vi i 2019 diskuterede i Teknik- og Miljøudvalget om vi skulle sætte servicemålene yderligere ned, da vi sagtens mente vi kunne leve op til det. Paradoksalt nok stod vi imidlertid i 2020 i den situation, at selvom vi var mere effektive end nogensinde før, så havde vi med den aktuelle bemanding svært ved at følge med, fortæller Jakob Beck Jensen.

Han opfordrer borgere og virksomheder til at hjælpe kommunen med at få vendt udviklingen.

- I Kalundborg har vi en god tradition om godt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og borgere. Det er vi meget opsatte på at fortsætte med, og borgere og virksomheder kan hjælpe os med at få sat gang i byggesagerne, ved at aflevere fuldt belyste ansøgninger og udvise tålmodighed, og ikke blive ved med at spørge ind til sagen, så sagsbehandlerne har mulighed for at optimere deres arbejdstid, siger han.