Efter Havnsø Havnebad åbnede i november, er der kommet mere liv på havnen. Enkelte dage er de nye faciliteter dog blevet brugt til at køre stærkt på knallert og høre høj musik til sent ud på natten. Nu er der blevet dannet en uofficiel gruppe af frivillige voksne, der med synlighed og dialog vil prøve at komme problemet til livs. Privatfoto

Ny voksengruppe vil sørge for ro på havnen

Kalundborg - 12. september 2020 kl. 11:01 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som følge af flere episoder i Havnsø hen over sommeren, hvor der er blevet spillet høj musik og kørt hurtigt på knallert på havnen, er en gruppe frivillige voksne nu gået sammen i en uofficiel gruppe, der skal være med til at løse problemet.

- Der har været rigtig mange mennesker i Havnsø hen over sommeren, 98 procent af gangene er det super fedt, men så har der været nogle dage, hvor folk har siddet og spillet høj musik på et soundbox-anlæg til kl. 2 om natten, fortæller formand i Havnsø Lokalråd Krisitian Olsen og tilføjer, at der også har været problemer med unge, der har kørt alt for stærkt på knallert.

Det har både været til gene for fodgængere og bådejere, der overnatter i deres båd på havnen.

Det er særligt det nye havnebad, der har trukket unge til fra omegnsbyerne og Holbæk og Odsherred, fortæller formanden.

- Det er mega fedt, at havnen bliver brugt. Det er det, vi gerne vil have. Når det trækker unge til fra alle omegnsbyerne, så er det positivt, så vi prøver at håndtere problemet, forklarer Kristian Olsen.

Frivillige står bag

Det er Havnsø Lokalråd, der i samråd med politiet og havnefogeden har faciliteret, at den uofficielle gruppe er blevet dannet, med Lone Bech-Wennergren som tovholder.

Gruppen består af frivillige forældre og voksne i byen, der ønsker fællesskab og ro i byen, og den skal sørge for, at der er synlige voksne til stede, som kan skabe mere dialog ved at gå rundt og tale med byens brugere og gæster og fastholde og udbygge det gode miljø og fællesskab på tværs af generationer.

Forhåbningen er, at deres tilstedeværelse vil bidrage til ro i byen.

- Den skal fungere ved, at der er denne her voksne tilstedeværelse, de kommer til at sætte sig ud med en kande kaffe eller en kande saft, og så kommer de til at gå rundt og snakke, forklarer Kristian Olsen.

Gruppen blev dannet i torsdags og skal nu finde sin rutine, men Kristian Olsen forestiller sig, at de voksne vil være til stede på havnen, når der er grund til det, og når der er mennesker derude.

Han kan endnu ikke oplyse, hvor mange der har meldt sig, men håber der kommer mange med.

- Det har været et ønske fra mange, og det er noget, som mange har en holdning til, siger han.