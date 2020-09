Ny virksomhed med fokus på trivsel

- Vi vil gerne hjælpe folk videre. Det kan være personer, som falder mellem to stole i systemet, og som derfor har brug for støtte, siger Louise Borup.

Trivselsvejlederne løser opgaver for unge som ældre. Det kan være, at man har behov for støtte gennem et sygdomsforløb, eller at man har behov for personlig støtte eller træning.