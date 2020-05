Ny vej helt færdig nu

Efter at have været afspærret nogle dage, er den nye vej Herredsåsen, som forbinder Klosterparkvej i Kalundborg med Hestehavebakken i Raklev, atter åben.

Vejingeniør fra Vej og Park i Kalundborg Kommune Ahmet Bilgin fortæller, at vejen har fået lagt slidlaget ovenpå bærelaget.

- Det har en finere struktur, siger han.

Årsagen til at slidlaget først kommer på nu, et halvt år efter vejen blev taget i brug, er, at så er der mulighed for at reparere fordybninger i vejen, inden det sidste slidlag kommer på.

Der har været problemer med vand på vejbanen.

- Det nye slidlag vil være bedre til at lede vandet væk fra vejen, siger Ahmet Bilgin.

Vejen er en kilometer lang, og budgettet for vejen har været på 13, 7 mio. kroner samt 2,5 mio. kroner ekstra til yderlige trafiksikkerhedstiltag.

Et af de næste store vejprojekter bliver renoveringen af Slagelsevej, som går i gang her til sommer ifølge Ahmet Bilgin.