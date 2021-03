Det er sådan, vaskehallen på Stejlhøj kommer til at se ud. Den 2. april åbner vaskehallen. Foto: Wash World

Ny vaskehal spækket med ny teknologi klar 2. april

Kalundborg - 17. marts 2021

Bilvask kan være en langstrakt affære med kødannelse og alt for meget ventetid. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være. Sådan lyder rationalet bag Kalundborgs nye bilvask, der gør brug af ny teknologi og gør det muligt at vaske bilen med et meget lavt forbrug af vand uden på noget tidspunkt at stige ud af køretøjet.

Vaskehallen i Kalundborg er ubemandet og har åbent døgnet rundt. Automatisk aflæsning af bilernes nummerplader gør det muligt for medlemmer at køre direkte ind i vaskehallen uden at stige ud af bilen. Selve vasken tager ned til tre minutter, hvilket betyder, at processen er hurtigt klaret uden den sædvanlige ventetid.

- Særligt i disse tider, hvor det handler om at minimere den fysiske kontakt til andre mennesker, er mange glade for at vaske bilen på en måde, der er hurtig, nem og sikker. Der er faktisk ingen grund til at sidde i kø og bruge lang tid på at få bilen vasket, når man gør brug af den tilgængelige teknologi på området, siger Martin Olesen, COO i Wash World.

Wash World anvender biologisk vandrens, som sikrer et meget lavt friskvandsforbrug fra kun seks liter per bilvask. Det er under en tiendedel af en typisk privat bilvask med vandslange. Wash World gør desuden brug af en abonnementsløsning, hvor brugerne får ubegrænset bilvask fra 69 kroner om måneden, mens ikke-abonnenter vasker fra 39 kroner per gang via betalingskort eller MobilePay. Derudover sikrer en døgnåben akuttelefon, at kunder til alle tider kan få hjælp over telefonen, hvis behovet opstår.

Den nye bilvask på Stejlhøj åbner den 2. april. Netop nu er der gratis oprettelse ved tegning af abonnement, ligesom det er muligt at købe en bilvask for én krone i weekenden fredag den 9. april til og med søndag den 11. april.

Danske Wash World har siden 2013 tilbudt prisførende, let og innovativ bilvask på medlemsbasis. Wash World har flere end 130 vaskehaller fordelt på cirka 60 lokationer i Norden. Virksomheden blev i 2020 nummer tre i Børsens Gazelle-kåring med en vækst på knap 2.000 procent over fire år. Mere info kan findes på washworld.dk.