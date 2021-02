Ny vaskehal og tank åbner den 1. april

Se billedserie En ny vaskehal og en ny tankstation åbner i Kalundborg 1. april. Foto: Per Christiensen Foto: Per Christensen

Kalundborg - 26. februar 2021 kl. 06:31 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

KALUNDBORG: Den 1. april åbner der en vaskehal og en tankstation på Holbækvej 74 ved Stejlhøj. Den sidste byggeproces er igang, og både Wash World og Oil Tank & Go glæder sig til at åbne op i Kalundborg.

- Vi følger tidsplanen, og vi satser derfor stærkt på, at vi åbner 1. april. Vi glæder os enormt meget til at åbne op i Kalundborg. Vi har store forventninger og glæder os til at se en masse rene biler i byen og få faste kunder.

- Kalundborg har længe været et sted, hvor vi gerne ville åbne. Der mangler en ny og effektiv vaskehal til at dække det område. Vi har en Wash World i Slagelse og Holbæk, men nu med den nye vaskehal, så kommer kunderne i Kalundborg ikke til at skulle køre særligt langt. Det ser vi frem til snart at kunne tilbyde, siger Martin Olesen, som er COO hos Wash World.

Direktør for Oil Tank & Go Henrik Schøler, glæder sig til at åbne sin tank nr. 70 i Danmark.

- Nu kommer vi endelig til Kalundborg. Der har manglet en Oil Tank ved Kalundborg, hvor billister kan tanke billigt op og som er CO2-neutral. Vi er glade for, at det snart bliver en realitet. Kalundborg er en spændende by med mange erhvervskunder, der kører på arbejde. Og så ligger det godt i forhold til indkørelser til de store byer, siger Henrik Schøler.

- Vi plejer at åbne samtidig med vaskehallen, men måske kan det være, at vi åbner nogle dage før, i slutningen af marts.

Rabatter og teknologi

Hos Oil Tank & Go kan man få lavet en loyalitetsaftale på sit eget betalingskort, der gør, at man kan få rabat på sin tankning.

Loyalitetsaftalen er gratis for alle, man skal blot tilmelde sit betalingskort.

Hos Wash World kan man blive månedsmedlem og få ubegrænset bilvask til en fast pris om måneden. Desuden er det nemt og enkelt at vaske.

- Der er automatisk aflæsning af bilernes nummerplader, hvis man har et abonnement. Det gør det muligt for medlemmerne at køre direkte ind i vaskehallen uden at stige ud af bilen. Ved Kalundborg vil der være to vaskehaller. Vi har normalt korte ventetider, da selve vasken kun tager ned til tre minutter, siger Martin Olesen.