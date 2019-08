Se billedserie Kalundborg Forsynings vandværk på Sejerø, der stod klar til at forsyne øens beboere i juni 2017.

Ny vandledning skal øge trykket på Sejerø Havn

Kalundborg - 08. august 2019 kl. 16:02 Af Martin Stokkebro Moestrp

Tilstoppede vaskemaskiner, lavt vandtryk og lukkede toiletter. I sommersæsonen lægger turisterne pres på, når det gælder vandforbruget i Sejerø Havn. Det har ført til overnævnte gener for alle havnens brugere.

- Problemet er, at der kom yderligere 12 vandhaner til, da vi for et par år siden fik ny mole. Men de gamle ledninger kan ikke levere vand nok til alle i en juli måned med 100 sejlere i havnen, siger Peter Rasmussen.

Han er drikkevandsoperatør for Kalundborg Forsyning på Sejerø og i øvrigt også formand for Kalundborg Kommunes ø-udvalg. Ud over ovennævnte udfordringer står Sejerø Havn også foran at skulle have et nyt ø-hus med restaurant med plads til 60 gæster samt to hotelværelser. Det er, sammen med ovenstående udfordringer, årsagen til, at forsyningen snart går i gang med at lægge en helt ny vandledning ned til havnen fra Sejerø by.

- Der kommer flere og flere turister, og med den nuværende situation ville der ikke være vand nok til også at forsyne ø-huset. Derfor ordner vi det nu, så vandet ikke er et problem, når huset står klar, siger Terese Engelrud, seniorprojektleder ved Kalundborg Forsyning.

Hun oplyser, at arbejdet er sat til at vare fire uger, og at man efter at have været i dialog med havnefogeden går i gang 1. september, hvor sæsonen har stilnet af. Forsyningen regner ikke med, at arbejdet kommer til at medføre de store trafikale problemer.

- Vi trækker vandledningen oppe fra byen og spærrer en vejside af, men vejen lukkes ikke ned. Derudover skal vi ind i nogle haver, og her vil haveejerne blive direkte kontaktet, siger Terese Engelrud.

Vandledningen oppe i byen er i forvejen forholdsvis ny. Kalundborg Forsyning overtog vandforsyningen af Sejerø i 2015 og indviede sit nye vandværk i juni 2017. Terese Engelrud oplyser, at hun har været i gang med projektet med at få en ny vandledning ned til havnen siden foråret.

- Alt forarbejdet er gjort, så vi er klar til at gå i gang, men vi ville ikke gøre det i højsæsonen. Der kan ske uforudsete ting, og det ville være ærgerligt, hvis det skulle trække ud hen over sommeren, siger hun.