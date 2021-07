Professionshøjskolen Absalon fik færre ansøgere end håbet til den nye uddannelse som diplomingeniør i maskin­teknologi. I alt 13 ansøgere har søgt ind på uddannelsen. En af dem er den 22-årige André Abildgaard. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Ny uddannelse kæmper fortsat med at få fodfæste

Kalundborg - 06. juli 2021 kl. 12:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Mens ­søgningen til såvel uddannelserne som diplomingeniør i bioteknologi og bioanalytiker sætter rekord, så ­kæmper Professions­højskolen Absalon fortsat med at tiltrække stuerende til den nye uddannelse som diplomingeniør i maskinteknologi.

Kun 13 havde mandag middag, da ansøgningsfristen udløb, søgt om optagelse på Professionshøjskolen Absalons uddannelse som diplomingeniør i maskinteknologi i Kalundborg. Det er en anelse mere end sidste år, hvor uddannelsen blev oprettet - her modtog Professionshøjskolen Absalon kun 11 ansøgere, men det er stadig noget under de 20, som daværende centerchef, Dorthe Kjær Pedersen, havde som erklæret ambition for den nye uddannelse. Hendes afløser Conni Simonsen erkender da også, at man gerne havde set flere ansøgere til den nye uddannelse. Hun er dog alligevel positiv.

- En helt nyoprettet uddannelse oplever typisk et dyk i antallet af ansøgere det andet år, så at vi har formået at fastholde ansøgertallet er ikke uvæsentligt. Samtidig har det været svært for os at komme ud og fortælle om den nye uddannelse

på uddannelsesinstitutionerne på grund af corona­epidemien, så mange er stadig ikke klar over muligheden for at uddanne sig i Kalundborg, mener centerchefen, der også forventer, at det nye campus, som vil blive taget i brug efter sommerferien, vil gøre det lettere at tiltrække nye studerende.

Mens den nye uddannelse stadig kæmper for at tiltrække elever, så går det anderledes godt for Professionshøjskolen Absalons uddannelser som diplom­ingeniør i bioteknologi og bioanalytiker.

- Vi har modtaget ikke færre end 90 ansøgere til bioteknologiuddannelsen mod 72 sidste år. Det er ny rekord. Bioanalytikeruddannelsen deler vi med Næstved, men i år har en større andel af studerende givet udtryk for, at de ønsker at studere i Kalundborg. Det er meget positivt for begge uddannelser, og hvis udviklingen fortsætter, ender det med, der ikke er plads på vores nye campus, griner Conni Simonsen.