Rederiet Færgens trafiktal for 2017 viser for tredje år i træk rekordvækst for ruten mellem Kalundborg og Ballen på Samsø. Foto: Færgen

Ny trafikrekord mellem Kalundborg og Samsø

Kalundborg/Samsø: Rederiet Færgens trafiktal for 2017 viser, at færgeforbindelsen mellem Kalundborg og Samsø har sat trafikrekord for tredje år i træk.

- Sammen med de lokale turismeaktører har vi i flere år haft succes med at pege på alle de gode grunde til at tage til Samsø. For eksempel naturen, gode råvarer og restauranter, ekstraordinære forhold til aktive ferier og ikke mindst den ro og idyl, der kendetegner øen. I år er vi blevet meget bedre til at fortælle om de mange events, der gør Samsø til et spændende sted at være uden for højsæsonen, og det har gjort opmærksomheden endnu større. Lagt sammen betyder det, at Samsø er i færd med at forløse sit enorme potentiale som turismedestination, siger Lindy Kjøller, salgs- ogmarketingchef i Færgen.