Se billedserie Hjørnet mellem Gørlev Landevej og Omfartsvejen i den sydlige del af Gørlev bliver efter alt at dømme rammen om en ny lavpristømmerhandel. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Ny tømmerhandel årsag til lokalplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny tømmerhandel årsag til lokalplan

Kalundborg - 27. marts 2018 kl. 16:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

En lavpristømmerhandel, der kan stå klar til åbning omkring 1. februar 2019, er en af hovedårsagerne til, at Kalundborg Kommune (igen) har udfærdiget et lokalplanforslag for et 9,6 ha stort område i den sydlige del af Gørlev mellem Gørlev Landevej og Omfartsvejen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde i sidste uge at godkende et forslag til den omtalte lokalplan, som nu er sendt ud til offentlig høring.

Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden siger, at der er fire ugers indsigelsesfrist frem til 24. april.

- Det indebærer, at lokalplanforslaget formentlig kan lægges frem til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsens møde i juni. Og det betyder antageligt også, at den interesserede virksomhed i givet fald kan påbegynde byggefasen således, at den står klar til den berammede tid i begyndelsen af 2019, siger Michel van der Linden, der ikke kan oplyse, hvilken tømmerhandel, der er tale om.

Allerede i 2013 blev et forslag til lokalplan for et erhvervsområde i den sydlige del af Gørlev lagt på bordet, men nu er det lige op over, at det også kan vedtages.

Den omtalte lavpristømmerhandel har deltaget i forarbejdet til den del af planen, som indeholder virksomhedens placering, ud fra de ønsker, bygherren har stillet op. Tømmerhandlen etableres på en 6000 kvadratmeter stor hjørnegrund og indeholder foruden bygningsmasse, varegård, p-pladser og vejadgang.

Læs mere i dagens avis.