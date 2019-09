Se billedserie Rasmus Horn Langhoff er i den nye valgperiode sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

Ny sundhedsordfører på lægebesøg i Grand

Kalundborg - 24. september 2019 kl. 06:24 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalvalgte Rasmus Horn Langhoff er i den nye valgperiode blevet sundhedsordfører for det regeringsbærende Socialdemokrati. I det regi har Praktiserende Lægers Organisation (PLO) denne mandag inviteret ham ud i virkeligheden - i dette tilfælde i den lokale PLO-formand Claus Baches praksis i den gamle Grand-bygning på Vestre Havnevej.

I første omgang var han egentlig inviteret til Roskilde - en kommune hvor lægemanglen ikke er så stort et problem som i Kalundborg.

- Jeg gav selv udtryk for, at jeg godt kunne tage længere væk end Roskilde. Det er mere interessant at tage ud der, hvor skoen trygger, siger han, da Nordvestnyt møder ham i Claus Baches hjørnekontor på anden sal i bygningen.

Inden interviewet har han været med til at par af Claus Baches konsultationer med patienter, lige som at politikeren har overværet nogle af morgenens telefonkonsultationer.

- Vi har travlt her, og det ville vi gerne vise frem, forklarer Claus Bache.

Som journalist kribler det i mig for at spørge Rasmus Horn Langhoff om han og regeringens svar på lægemanglen, som presser blandt andet Kalundborg hårdt, og som kun står til at blive værre over de kommende år. Det er dog ikke i dag, at sundhedsordføreren har taget den store plan med.

- Vi arbejder på et udspil på, hvordan vi gør noget ved lægemanglen, der åbenlyst er et kæmpe problem, siger han uden dog at ville sætte dato på, hvornår et sådan udspil kommer.

Han nævner, at der i Region Sjælland og Region Hovedstaden i 2019 tilsammen slås 23 ekstra uddannelsesstillinger i almen medicin op, og at omkring det samme antal yderligere slås op til næste år. Med 29 kommuner i Region Hovedstaden og 17 i Region Sjælland er det dog svært at se, at det sender meget mere end et par uddannelseslæger til Kalundborg.

- Det er klart, at det er forskellige tiltag, der skal til. Det her kan være et af dem, siger Rasmus Horn Langhoff.

Noget Claus Bache gerne vil tale om, er muligheden for fastholdelse af ældre læger, som der er en del af i Kalundborg. Reelt har de ikke muligheden for at ansætte vikarer og gå ned i tid, fordi de ifølge overenskomsten mellem læger og regioner ikke kan betale dem den samme løn, som de kan få i regionsklinikker eller udbudsklinikker.

- Muligheden for vikarer er en af de lavthængende frugter, man kan plukke, siger Claus Bache, der gerne så Rasmus Horn Langhoff og regeringen lægge pres på regionerne i det spørgsmål.

Men selv om den socialdemokratiske sundhedsordfører har forståelse for problemstillingen, er det ikke et løfte, han kan give.

- Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at man vil trappe ned i slutningen af sit arbejdsliv, og det er ikke tilfredsstillende for nogle, at mulighederne er reduceret til at være, at man enten stopper eller kører på fuld speed. Men at starte med at lægge pres på regionerne er ikke den rigtig rækkefølge. Vi har et udspil i støbeskeen, der skal imødekommen denne helt centrale udfordring, siger sundhedsordføreren.