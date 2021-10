Se billedserie Allan Orris - her i gadebilledet som musiker - glæder sig over interessen for Demokratisk Fællesliste.

Send til din ven. X Artiklen: Ny stor liste vil styre hvem der bliver valgt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny stor liste vil styre hvem der bliver valgt

Kalundborg - 05. oktober 2021 kl. 15:02 Af Bjarne Robdrup og Thomas Rye Kontakt redaktionen

Demokratisk Fællesliste er samtidig den eneste kandidatliste, der opstiller som partiliste. Med partilister har partierne størst indflydelse på, hvilke kandidater, der vælges ind.

Partilister kommer således i brug, når partiet vil styre, hvem der bliver valg. Med sideordnet opstilling - og det gælder samtlige øvrige 10 lister i Kalundborg - er det vælgerne, der bestemmer, fordi det ved sideordnet opstilling alene er antallet af stemmer, og ikke rækkefølgen på listen, der afgør, hvem der vælges.

Om årsagen til valg af partiliste siger nummer to på Demokratisk Fællesliste, Allan Orris:

- Det er første gang, vi stiller op, så det er vel meget naturligt, at vi som initiativtagere gerne vil have snor i processen i forhold til den politiske målsætning, vi har, siger han. Demokratisk Fællesliste efterlyser mere demokrati i Kalundborg Kommune.

Er partiliste-formen udtryk for det?

- Vi ønsker et magtskifte i Kalundborg, det er ingen hemmelighed, og det gør vi ikke mindst for at fremme demokratiets vilkår. Det kræver, at vi er helt skarpe på, hvem der vælges for at varetage den opgave, når valget er overstået. Da det er første gang, vi stiller os, og interessen for vores liste er stor, vælger vi denne opstillingsform. Men det er kun denne første gang, siger Allan Orris.

Han tilføjer, at han og Gert Larsen har talt med alle kandidater om rækkefølgen, de er opstillet i, på en liste, der primært tegnes af kandidater fra kommunens nordlige område.

Der er stor forskel på hvor mange kandidater partierne stiller med. Største er Venstre, der stiller op til valget med ikke mindre end 22 kandidater, hvoraf de 9 allerede i dag er kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Nogle trak sig Ønsker man derimod at stemme på Liberal Alliance, så er der knapt så mange kandidater at sætte sit kryds ved

Pqrtiet stiller nemlig kun op med en enkelt kandidat i Kalundborg: Lasse Jensen fra Høng.

Det er en markant tilbagegang fra valget i 2017, hvor partiet stillede med seks kandidater. Dansk Folkeparti stiller også med noget færre kandidater end i 2017.

Her stillede man op med ni kandidater. I år har man kun seks, hvoraf de fire alle er medlem af kommunalbestyrelsen, mens den femte er partiets lokalformand Peer Justesen.

- Vi havde oprindeligt flere kandidater, men nogle valgte at trække sig, da de indså at de ikke havde tiden til at kaste sig ud i en valgkamp og eventuelt til at gå ind i politik, siger formand Peer Justesen.

- Vi kunne have gået ud at prøve at finde nye kandidater, men vi mener at det er sundt at man starter som menigt medlem og arbejder i et parti i et par år inden man stiller op.

- Så ville vi hellere stille med et hold af erfarne og kendte ansigter, fortsætter han.