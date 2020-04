Kalundborgs nye station Kalundborg Øst - biotekbyen blev indviet i december 2018. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ny station lever op til forventninger

Kalundborg - 28. april 2020 kl. 17:17 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver dag stiger masser af mennesker af og på regionaltoget på stationen Kalundborg Øst - Biotekbyen.

Det har nu været muligt at stige af og på toget i Biotekbyen i lidt mere end et år, efter den nye station, som ligger tæt på Novo Nordisk på Stejlhøj, blev indviet i december 2018.

Og det lader til, at stationen bliver brugt i et omfang, som lever op til forventningerne.

Det fremgår af referatet fra det seneste møde i trafik- og kørselsudvalget.

Her blev udvalget orienteret om en passagertælling fra DSB, der viser, at antallet af passagerer, der benytter sig af stationen lever op til den vurdering, som lå som grundlag for opførelsen af stationen.

DSB talte passagererne tirsdag den 1. oktober 2019, hvor 206 passagerer benyttede sig af stationen, med 93 passagerer, der stod af toget og 113, der stod på toget på Kalundborg Øst.

Antallet af brugere af stationen lever derfor op til et notat fra Rambøll fra 2009, hvor vurderingen var, at stationen havde et grundlag for at blive benyttet af 204 passagerer om dagen - med 102 passagerer, der stod af toget og 102, der stod på toget om dagen.

Nye tiltag på vej Tallene glæder Jakob Beck Jensen (V), der er formand for kommunens miljø- og teknikudvalg.

- Det var jo spændende. Til at starte med syntes vi nok, der var lidt tomt på parkeringspladsen derude, men løbende er den kommet godt i gang, siger han, og tilføjer, at der er grundlag for, at der kommer endnu flere brugere af stationen, eksempelvis når Professionshøjskolen Absalon åbner sit nye campus på Stejlhøj.

- Der er jo masser af nye tiltag på vej. Vi er ved at lave stien, så man kan færdes ordentlig fra stationen til rådhuset. Absalon planlægger også at bygge derude. Der er et rigtig godt grundlag for den videre udvikling derude, siger han.

Han er desuden af den overbevisning, at mange borgere har fået øjnene op for den nye station i løbet af den periode, hvor Holbækvej har været spærret, og trafikken som følge heraf er blevet dirigeret ned omkring stationen.

Passagertællingen viste også, at det primære flow af passagerer var kl. 7-8 og igen kl. 14-15.

Om morgenen kom passagererne fra Holbæk, hvor de om eftermiddagen tog tilbage mod Holbæk.

Administrationen vil løbende følge op på udviklingen i passagertallene for stationen Kalundborg Øst - Biotekbyen.