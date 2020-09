Ny skoleleder til Hvidebækskolen og Rørby Skole

- En af mine første opgaver vil være at have blik for den lokale virkelighed på skolerne, så vi sammen kan drøfte, hvilke kvaliteter vi gerne vil fastholde og hvor vi gerne vil videreudvikle vores folkeskole til gavn for vores elever, siger Steen Windfeldt.