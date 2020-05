Ny skoleleder besøgte Friskolen på Røsnæs

- Vibeke Malmberg blev udvalgt blandt syv ansøgere efter en grundig ansættelsesproces. Hun er en meget erfaren skoleleder, og vi er i skolens bestyrelse overbevist om, at hun er den rigtige person til at stå i spidsen for Friskolen på Røsnæs udvikling, siger formand for skolebestyrelsen Karin Anholm.