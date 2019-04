Karen Marie Bach Christensen tiltrådte som ny rektor på Allikelund Gymnasium den 10. april. Foto: Mikkel Vagn Rasmussen

Ny rektor fyldt med ambitioner

Kalundborg - 20. april 2019 kl. 16:31 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samarbejdet med grundskolerne skal styrkes, og erhvervslivet skal i højere grad inddrages i undervisningen. Det mener Karen Marie Bach Christensen, der tiltrådte som ny rektor på Allikelund Gymnasium den 10. april.

- Mange unge mennesker står over for et svært valg i 8.-9. klasse. Vi skal vise dem, at der også er en mulighed hos os, siger Karen Marie Bach Christensen.

Hun fortæller, at der allerede bliver lavet brobygning for grundskoleeleverne, hvor de inviteres ud på gymnasiet, men hun vil gerne give eleverne mulighed for at komme endnu mere på gymnasiet, inden de skal beslutte sig for vejen videre efter grundskolen.

- Vi skal vise dem, hvad vi er gode til - for eksempel at vi går ind for anvendelsesorienteret undervisning, siger hun og uddyber, at Allikelund Gymnasium er kendt for at være god til at koble teori med praksis.

- Det giver god elevtrivsel, da de unge på den måde bedre kan se, hvad de kan bruges til og får åbnet øjnene for, hvad der kunne være interessant at uddanne sig til efter gymnasiet, siger hun.

Den nye rektor har også ambitioner om i højere grad at inddrage erhvervslivet i undervisningen - for eksempel ved at invitere virksomheder til at komme og holde oplæg på gymnasiet, afholde innovationscamps, hvor eleverne arbejder med en lokal virksomheds forretningsmodel i løbet af en dag eller ved at tage eleverne med på virksomhedsbesøg, så de bliver klogere på erhvervslivet.

I den forbindelse planlægger hun snarest at etablere kontakt til Kalundborgegnens Erhvervsråd.

- Det er klart, at de har adgang til mange spændende virksomheder, siger hun og tilføjer, at hun har erfaring med, at virksomheder også drager nytte af kontakten til elever, der kan være kilde til mange gode idéer og ny inspiration.

Karen Marie Bach Christensen kommer fra en stilling på Slotshaven Gymnasium i Holbæk, hvor hun de seneste tre år har været PR-leder og også har undervist i afsætning og innovation.