Ny rekordbog med to lokale bidrag

- Konkurrenceelementet er ikke det vigtigste. Det er samarbejdet, der er i højsædet. Både børn og voksne oplever gang på gang, at et samarbejde om en rekord giver gode, kammeratlige relationer, knytter tætte bånd og skaber en fælles oplevelse, siger bogens redaktør, Mikael Brøgger.

I bogen kan man blandt meget andet læse om to rekorder, der blev gennemført ved et offentligt arrangement med Gørlev Bibliotek, de lokale spejdergrupper og foreninger. De lokale børn i Gørlev, DDS-spejderne i Gørlev og de grønne pigespejdere i Kr. Helsinge og Gørlev lavede i fællesskab et bål på 7,5 meter. Bålet bredte sig, og til sidst var bålets længde på 7,5 meter, og det blev holdt i gang i tidsrummet kl. 10-14. Det var en regnfuld og kold dag, så der var stor aktivitet med at holde gang i ilden.