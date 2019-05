Annika Rasmussen vil gerne være præst for alle. Unge, ældre, kriminelle, alkoholikere, børnefamilier og dem, der kommer hver søndag. - Det betyder meget for folk, at de kan finde trøst hos sognepræsten, siger hun. Foto: Mie Neel

Ny præst i Vor Frue: Holdt i lang tid sin tro skjult

Annika Rasmussen er ikke en af de præster, der er opvokset i et kristent hjem, eller som er kommet meget i kirken som barn. I Skanderborg, hvor hun er vokset op med en enlig mor og søster, kom familien ikke i kirken - heller ikke juleaften, og i hendes omgangskreds sagde man ikke, at man troede på Gud.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her