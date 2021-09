Se billedserie I den nye plejeplan for Møllebakken foreslås det at flytte 5. maj stenen baglæns, da sten, beplantning og bænkes placering møder besøgende som en ?mur?. Foto: Eva Lyng Johansen

Ny plejeplan for Møllebakken godkendt

Kalundborg - 16. september 2021 kl. 08:35 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på det seneste møde en revideret plejeplan for Møllebakken i Kalundborg.

Den nye plejeplan gælder for perioden 2021-2025, og afløser plejeplanen for 2016-2020.

Fredningen af Møllebakken i Kalundborg fra 2007 kræver, at der udarbejdes plejeplaner for Møllebakken minimum hvert femte år.

- Nogle af tiltagene kan vi gå i gang med det samme, mens andre kræver, at der bliver sat penge af fra anlægsrammen de kommende år, siger Jakob Beck (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune.

Møllebakken er en bypark på 9,59 hektar med en central beliggenhed i Kalundborg by og med direkte adgang fra Kordilgade.

Vindmøller, garvere og rebslagere på Møllebakken Fra parken er der udsigt over Kalundborg by og havn. Møllebakken rummer en lang historie og kulturspor fra mange perioder. De første 500 år med erhverv som vindmøller, garvere og rebslagere - de næste godt 150 år som lystanlæg og ramme om mange af byens kulturelle begivenheder.

Møllebakken er et af de området udpeget i Helhedsplanen for Kalundborg by, som er vigtige for byens identitet, byliv og som turistattraktion. Tiltagene i plejeplanen vil være med til at fremme anvendelsen af parken.

- Det er jo helt unikt at have et så stort grønt område midt i byen, og vi kunne godt tænke os, at området blev brugt mere af folk, siger Jakob Beck.

For at opfylde fredningens formål skal Møllebakken bevares som en offentlig bypark, der friholdes for fremtidig byudvikling. Offentlighedens adgang skal sikres og forbedres. Rekreative og landskabelige kvaliteter og levemuligheder for plante- og dyreliv skal bevares og forbedres, og de kulturhistoriske og geologiske kvaliteter skal bevares og formidles.

Mangler at gennemført flere tiltag Den første plejeplan havde en målsætning om at genskabe en varieret bypark for kommunens borgere og turister.

Da Møllebakken i 2016 var præget af, at den i en årrække havde haft et lavt plejeniveau, har den udvidede pleje i perioden primært haft fokus på tilbageskæring af eksisterende beplantning samt fjernelse af krat og risikotræer for at genskabe de mange udsigtspunkter og tryghed i parken.

En del af tiltagene har der ikke været økonomi til at gennemføre via driften, såsom dele af renovering af beplantningen samt renovering af stier, belysning og inventar.

- Der er desværre ikke råd til det hele, men til gengæld har vi fået lavet amfiescenen, siger Jakob Beck.

Indbydende og oplevelsesrig Med den nye plejeplan fortsættes arbejdet med at renovere og styrke grundelementerne i parken, så Møllebakken kommer til at fremstå indbydende og oplevelsesrig.

Der arbejdes i den kommende periode med at fremhæve de kvaliteter og kulturspor, der gør Møllebakken til noget særligt i byens samlede udbud af grønne områder og med at styrke oplevelsesværdi og formidling i parken. Eksempelvis ønsker kommunen at markere de tidligere møllers placering med møllesten i græsset. Hvis nogle lokale borgere har fine gamle møllesten liggende, som de vil sælge til projektet, vil landskabsarkitekt Birgitte Kofod Møller gerne i dialog med dem.

Udgiften til renovering af parkens beplantning og etablering af formidling i parken kan ved prioritering rummes inden for driftsrammen til grønne områder. De øvrige anlægstiltag vil kræve, at der afsættes midler på anlægsbudgettet inden for de næste fire år.

Disse tiltag er: Renovering og udvikling af hovedindgangen ved Møllebakketrappen, fornyelse af belægningen på stierne samt renovering af trapper, etablering af mindre P-plads på Møllebakken, belysning langs stierne på Møllebakken, fornyelse og supplering af inventar, renovering af Møllebakketrappen og øvrige trappeanlæg og eventuel renovering af kampestensmur langs Møllebakken.

Der skal udarbejdes et mere konkret oplæg til teknik- og miljøudvalget i begyndelsen af 2022.

Såfremt der ikke er nogle klager fra de høringsberettigede parter indenfor fire uger, vil plejeplanen kunne iværksættes herefter.