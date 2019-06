The Spirit of New Orleans spiller i Kontorets Gårdhave på lørdag den 22. juni. Foto: Bjarne H. A. Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Ny omgang Sommerjazz i Gårdhaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny omgang Sommerjazz i Gårdhaven

Kalundborg - 16. juni 2019 kl. 10:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10 lørdage hen over sommeren er der igen mulighed for at nyde god og levende jazzmusik i Kalundborg. Det foregår som sidste sommer i Kontorets Gårdhave.

Det er Kalundborg Blues & Jazz Club, i samarbejde med Kontoret, der står for arrangementererne, som finder sted fra kl. 11-14.

Mens man lytter til jazzmusikken, kan man nyde fadøl, hvidvin, kaffe og velsmurt smørrebrød eller en grillpølse.

The Spirit of New Orleans, som er ét af de mest kendte og rutinerede orkestre i Danmark, indleder Sommerjaz i Gårdhaven 22. juni. Orkestret har en unik dynamisk og swingende stil, der rummer alle de ingredienser, der skal til for at gøre musikken levende. The Spirit of New Orleans spiller ragtime, blues, marcher, lovesongs, evergreens, egne kompositioner og gospel og spirituals af høj kvalitet.

Udover de musikalske kvaliteter, lægger orkesteret stor vægt på, at skabe stemning gennem en god kontakt til publikum med musik og sang langt ud over scenekanten.

Orkesteret blev dannet i 1990 på initiativ af Preben Nissen. Baggrunden for dannelsen var ønsket om at spille et repertoire bestående af gospel, spirituals, hymns og traditionel jazz. Musik med dybe rødder i grundlaget for New Orleans-jazzen.

The Spirit at New Orleans har med stor succes optrådt med internationale solister, ligesom de enkelte musikere har været solister i andre bands.

Orkesteret har været på utallige turneer. Givet flere hundrede koncerter rundt om i danske og udenlandske kirker, koncertsale, jazzklubber, jazzfestivaler, medvirket i radio og TV og udgivet flere bånd og CD'er.

Bandets medlemmer: Preben Nissen: trombone, piano og vokal, Carsten Henningsen: banjo, guitar og vokal, Stig Nielsen: saxofon, Jan Schiöpffe: trommer og Kim Holm Nielsen på bas.