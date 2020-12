Ny og større Aldi på vej

Aldi på Sct. Jørgensbjerg 46 i Kalundborg ønsker at flytte fra lokaliteten og opføre en ny og tidssvarende butik på cirka 1200 kvadratmeter ved butikscentret Sct. Jørgensbjerg 39-43.

- Projektet kræver mindre ændringer af den gældende lokalplan 1.2-2 for et butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg. Den tillader kun butikker op til 850 kvadratmeter, så det skal laves om, fortæller Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.