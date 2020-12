Se billedserie - Jeg glæder mig over at have taget springet til at blive selvstændig med noget, som jeg elsker at lave, siger Tatiana Rodrigues Jensen, der stammer fra Brasilien og er uddannet negletekniker. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny neglesalon snart klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny neglesalon snart klar

Kalundborg - 04. december 2020 kl. 15:11 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Efter 20 år i Danmark, hvor hun alle årene har arbejdet for Kalundborg Kommune, og efter at have født fire børn er Tatiana Rodrigues Jensen fra Tømmerup nu klar til at tage hul på et helt nyt kapitel i sit liv:

- Det fik mig til at tænke i nye baner om at blive selvstændig, da jeg fik stress af mit tidligere job. Men det var min mand, Claus Jensen, der foreslog, at jeg skulle arbejde med negle, fordi det er noget, jeg elsker at lave, fortæller Tatiana Jensen, som nu er meget tæt på at kunne åbne sin neglesalon.

Den findes i et nybygget anneks til privaten i Tømmerup på Toftebjerg 47, og byggeprojektet, der udføres af Claus Jensen, er lovet færdig til årsskiftet, så der kan holdes åbningsreception søndag den 3. januar 2021. Med hensyntagen til alle corona-forholdsregler, understreges det.

Tatiana Jensen, der stammer fra Brasilien, havde en neglemodel i stolen, Dorte Nielsen fra Svinninge, da Nordvestnyt kom på besøg. Hun havde fået den endnu ikke åbne negleklinik anbefalet af en veninde, som også har været neglemodel i annekset i Tømmerup:

- Jeg har bidt negle hele mit liv og har prøvet flere negleklinikker. Tatiana er klart den bedste hidtil. Resultatet er meget holdbart og virkelig flot lavet, siger Dorte Nielsen, hvis negle nu har fået lov til at vokse under de kunstige negle af acryl og gel, som er sat udenpå.

Tatiana Jensen siger, at dét, som hun nu tilbyder, er selvforkælelse:

- Udover at ordne negle på både hænder og fødder vil jeg også tage mig af at bukke øjenvipper, og jeg glæder mig til at få min nye briks og en spa til manicure med saltbad, skrub, muddermaske og massage, fortæller Tatiana Jensen, der også vil tilbyde sine kunder snacks og et glas med bobler.

Det indvendige af neglesalonen er næsten klar, og så mangler den endelige indretning samt hylder til alle produkterne, som også skal forhandles i salonen.

Tatiana Jensen glæder sig også meget til at kunne sætte prikken over i'et ved at hænge sit nye firmalogo op og salonens navn i guldbogstaver.

- Der skal også laves en sti fra annekset ud til fortovet, hvilket betyder et nyt hul i hækken, forklarer Tatiana Jensen, mens der arbejdes på det sidste med Dorte Nielsens nye negle.

De lakeres med en flot, mørkerød farve.

- Det er i anledning af juletiden selvfølgelig, forklarer neglemodellen.