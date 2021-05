Minna Skytte er formand for Red Barnet Kalundborg, som søger frivillige, der vil være med til at sikre oplevelser for de unge.

Ny naturklub i Kalundborg

12. maj 2021

Red Barnet Kalundborg har startet en Naturklub for børn i alderen 6-12 år. Klubben drives af frivillige i samarbejde med den boligsociale helhedsplan Tryghed og Trivsel. I Naturklubben mødes op til 20 børn hver mandag eftermiddag, og det er Red Barnets frivillige, der står for at planlægge og holde den ugentlige mødegang.

- Der er to hovedårsager til at vi har taget initiativ til klubben, fortæller Minna Skytte, der er formand for Red Barnet Kalundborg, og fortsætter: - For det første ved vi, at der er så meget godt at hente i naturen, når det kommer til trivsel. Naturen har en afslappende effekt på os mennesker. Samtidig har børn mulighed for at gå på opdagelse og udfolde sig fysisk. De kan løbe, slå vejrmøller og klatre på træstammer. De kan grave i jorden, høre og mærke kviste og blade under deres fødder. Kort sagt bliver alle sanser brugt i naturen.

Den anden hovedårsag til, at Red Barnet Kalundborg har taget initiativ til Naturklubben er for at vække børnenes interesse i »at gå til noget«, for eksempel spejder eller andre fritidsaktiviteter.

Naturklubben foregår i første omgang i området omkring Klosterparkvej, her er det den nære natur, der udforskes. Men på sigt er det tanken at bruge skoven lidt mere i aktiviteterne. En gang om måneden inviteres børnenes familier også med på en udflugt, hvor børnene har været med til at vælge aktiviteterne.

Hvis man også kan tænke sig at være med til at give børn gode oplevelser i naturen, så er der netop nu brug for flere frivillige. Der holdes online intro-møde den 25. maj fra klokken 18 til 19.30, og man kan kontakteklublederen på: ledernaturklubkalundborg@redbarnet.dk, oplyser Minna Skytte.

Projektet Naturklubber har ni Naturklubber fordelt over hele landet og løber fra 2018 til 2022.

Projektet er støttet af Nordea-fonden.

