Ny museumsbutik er klar til genåbningen

Ligesom mange andre har Kalundborg Museum brugt corona-­nedlukningen til et bygge- og indretningsprojekt.

- Samtidig har vi fået et bedre flow igennem hele museet for gæsterne, siger museumsdirektør Eskil Vagn Olsen, Museum Vestsjælland.

Museumsvært Annette Andersen har stået for den kreative indretning.

Blandt andet har hun sat hylder og lys i en gammel rejsekuffert og udskåret, malet og monteret et H.C. Andersen profil-hovede og skrevet hans berømte ord »At rejse er at leve« i kuffertlåget.

- Vi har plads til sæsonvarer og varer, der knytter sig til udstillingstemaer, for eksempel plakater og postkort. Det kunne være til den kommende Lundbye Kunstfestival, siger museumsdirektøren.

Der er blevet flere kvadratmeter at gå rundt på i butikken, og bedre plads til personalet bag skranken.

Nu kan der være to medarbejdere på arbejde bag skranken samtidig på tider med spidsbelastning, oplyser museumsdirektøren.

- Og der er et bedre lysindfald i den nye butik. Det er et ekstra plus, mener Eskil Vagn Olsen.