Ny Vesthavn ventes at stå færdig til foråret og bliver med sine 15 meters vanddybde ved kaj Sjællands eneste offentligt tilgængelige dybvandshavn. Foto: Kalundborg Havn

Ny milepæl nået for Ny Vesthavn

Kalundborg - 06. juni 2018 kl. 15:00 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet af Ny Vesthavn har nået en milepæl, da arbejdet med at uddybe til 15 meters vanddybde nu er færdigt. Hermed er Ny Vesthavn Sjællands eneste offentligt tilgængelige dybvandshavn.

En vigtig milepæl er nået i opførslen af Ny Vesthavn på sydsiden af Kalundborg Fjord. Efter tre måneders omfattende uddybningsarbejde kan der nu sættes flueben ved 15 meters vanddybde samt opsætning af selve kajvæggen. Dermed har Kalundborg Havn sikret sig Sjællands dybeste vand ved kaj i en offentligt tilgængelig erhvervshavn.

Det dybe vand er en forudsætning for, at de helt store skibe kan anløbe havnen. Derfor er uddybningen et guldkort at have på hånden i forhold til vækstpotentialet for blandt andet erhvervslivet og krydstogtturismen i Kalundborg og omegn.

- Vi er kommet godt i mål med det store spuns- og uddybningsarbejde, som udgør en meget væsentlig del af hele havneudvidelsen. Dermed ser det ud til, at vi overholder tidsplanen, der siger, at det nye havneområde med 330.000 kvadratmeter til vækst står klar til brug i marts 2019, siger havnedirektør i Kalundborg Havn, Bent Rasmussen.

I løbet af de sidste tre måneder har Wasa Dredging, som har stået for uddybningsarbejdet, fjernet cirka 900.000 kubikmeter materiale fra havbunden - nok til at fylde 360 olympiske svømmebassiner. Der er blandt andet etableret et svajebassin, også med en dybde på 15 meter, som gør det nemt for skibe at anløbe Ny Vesthavn.

I spidsen for etableringen af selve kajvæggen til det nye havneområde står entreprenør NCC Industry (Hercules Fundering), der nu er nået i mål med den del af arbejdet.

- Entreprenøren har opsat 580 meter spuns, eller kajvæg som det også hedder, og vi fortsætter nu med at forankre kajvæggen. En stor del af arbejdet kommer til at foregå under havoverfladen og udføres som dykkerarbejde, siger Bent Rasmussen.

Med færdiggørelsen af kajvæggen går anlægsarbejdet ind i næste fase, hvor jordarbejdet og sandindpumpningen skal færdiggøres, inden arbejdet med betonlægning og el venter.