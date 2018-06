Ny medarbejder i sparekassen

- Jeg glæder mig til at møde kunder og erhvervskunder i Kalundborg og omegn. Det lokale erhvervsliv vil udgøre en væsentlig del af min opgavepalette, og jeg ser frem til at bidrage til at gøre lokalområdet til et endnu bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed, siger Line Nørholm Møller.