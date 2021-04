Ny legeplads bliver sjov for alle aldre

De to kvinder mødtes i mødregruppe med deres sønner (Kai og Emil Valdemar), som nu er tre år, og mødregruppen stiftede fællesskabet Familiehjørnet, som gerne vil skabe flere aktiviteter og netværk for børnefamilier.

Familiehjørnet syntes, at der manglede legepladser til de mindste, og lavede derfor et forslag om udvidelse af lege- og motionspladsen i Munkesøen. Forslaget blev en del af de fire foreslag, som Kalundborg lokalområde fremlagde og fik godkendt på borgermødet den 3. august 2020.

Den nuværende lege- og motionsområde bliver udvidet med klatretårn, to rutsjebaner, et ekstra gyngestativ, sandkasse, borde/bænkesæt, dobbelt vippedyr samt redskaber til kreativ udfoldelse.

Jord var forurenet

Jordprøver har vist en mindre forurening på en del af den nuværende legeplads, og der er derfor behov for at ændre på indretningen af pladsen. Kalundborg Kommunes administration og aktionsgruppen for Kalundborg Lokalområde har derfor udformet et fælles projekt, hvor der foretages de nødvendige ændringer af den nuværende plads, og samtidig skabes plads til de nye legeredskaber.