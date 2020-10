Se billedserie Jernholtparken skal have en ny leder. I øjeblikket bliver der holdt ansættelsessamtaler, og det er meningen, at den kommende leder skal tiltræde 1. december 2020.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ny leder på plejecenter skal give en ny start

Kalundborg - 28. oktober 2020 kl. 07:52 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Plejecenter Jernholtparken i Kalundborg skal have nye leder.

Hidtil har der været to teamledere på Jernholtparken samt en områdeleder.

- Der har været stor udskiftning, så for at sikre en større kontinuitet på Jernholtparken og give Jernholtparken en ny start, tror jeg, at det er en god løsning med en leder af plejecentret, som får ansvaret for både budget og personale, siger Søren Ole Sørensen, direktør i Kalundborg Kommune.

Lederen har fortsat reference til områdelederen for IP Nord, som er Karin Graff.

Kritik fra pårørende Ansættelsen af den nye leder, hænger også sammen med den kritik, som pårørende til beboere har været fremme med i Nordvestnyt, samt historierne om et dårligt arbejdsmiljø, som også tidligere har været fremme i Nordvestnyt.

I øjeblikket kører der ansættelsessamtaler med de tre jobkandidater, så den kommende leder kan snart præsenteres for offentligheden ifølge direktør Søren Ole Sørensen.

Den nye leder forventes at tiltræde pr. 1. december 2020.

- Som noget af det første, skal den nye leder vurdere behovet for yderligere ledelsesressourcer på Jernholtparken. Det gælder om fortsat at have en nærværende ledelse til de mange ansatte, siger Søren Ole Sørensen.

Lavere normering Jernholtparken samt Raklev Plejecenter har ikke haft samme normering, som de øvrige plejehjem i Kalundborg Kommune.

Derfor er der afsat 2,5 millioner kroner på budgettet næste år for at løfte de to plejecentre op på samme normeringsniveau, som de øvrige, almindelige, somatiske plejehjem.

- Noget af forklaringen på den utilfredshed, som har været, kan også hænge sammen med en lavere normering kombineret med plejetyngden, siger Søren Ole Sørensen.

Af de 2, 5 millioner kroner skal 2,1 millioner kroner gå til Jernholtparken, mens Raklev Plejecenter får 400.000 kroner.