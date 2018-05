Se billedserie Team Vej og Park i Kalundborg Kommunes nye leder er Charlotte Jørgensen, der er født og opvokset i Kalundborg. Foto: Thomas Olsen

Ny leder for teamet som alle har en holdning til

Kalundborg - 21. maj 2018 kl. 08:30 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 1. maj er Charlotte Jørgensen mødt op på Holbækvej 141B og Kalundborg Rådhus i sit nye job som teamleder i kommunens Team Vej og Park. Det er den afdeling, der passer de grønne områder og tager sig af huller i de kommunale veje. Kort sagt en ret udsat afdeling.

- Alle har en holdning til, hvad vi laver. Vi bruger de ressourcer, vi har til rådighed så godt som muligt, men ved også, at vi ikke altid kan gøre alle tilfredse. Men jo mere vi kan oplyse på forhånd jo bedre, siger Charlotte Jørgensen.

I dag er det heller ikke meningen, at alle arealer skal se velfriserede ud. Nogle steder lader kommunen »stå til« for biodiversitetens skyld. Men hvis man ikke ved det, kan det godt se sjuskede ud ved første øjekast. Også her, mener Charlotte Jørgensen, at information er vejen frem.

- I Slagelse (hendes tidligere job, red.) havde vi eksempelvis nogle rabatter, hvor vi lod naturen passer sig selv til gavn for markfirbenet. Der satte vi så skilte op for at informere om, hvorfor de så sådan ud. Jeg kunne godt forestille mig noget lignende i Kalundborg, siger hun.

Det handler om at tage borgerne i hånden og oplyse dem om, hvad og hvorfor kommunen gør, som den gør, siger hun.

- Jeg tror, at forandring altid vil møde en vis modstand i starten, men ofte er det også sådan, at når først folk kan se resultatet af den forandring, bliver de glade for den.

Men selv om Vej og Park lyder som et udsat område, er der faktisk rigtig mange, der henvender sig med ros.

- Det er ikke kun ris. Faktisk fortæller hele mit team mig, at vi får meget ros både på mail og telefon. Det er vi selvfølgelig glade for, siger Charlotte Jørgensen.

Hun kommer fra ti år i Slagelse Kommune, hvor hun har arbejdet med projektledelse af naturprojekter. Noget af det, der tændte hende ved hendes nye job, er netop, at hun er mere i vælten.

- Før arbejdede jeg med langsigtede projekter. Her er mit arbejde meget mere dynamisk, involverer flere mennesker og beslutningsgangene er kortere, fortæller teamlederen.

Hun er uddannet biolog og geograf og bosat i Korsør. Hun er dog født og opvokset i Kalundborg by.

- Det giver mig et godt afsæt i forhold til kommunens geografi. Kærlighed er måske et stort ord, men meget er i hvert fald velkendt, siger hun.