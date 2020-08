Se billedserie Søndag tog menigheden ved Føllenslev Kirke afsked med deres kirkesanger gennem otte år Susanne Saxild og sagde goddag til den nye kirkesanger, operasangeren Magnus Vigilius. Efter gudstjenesten gav den nye sanger en lille smagsprøve på hans evner som operasanger. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ny kirkesanger tog menighed med storm

Kalundborg - 09. august 2020 kl. 17:21 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndagens gudstjeneste ved Føllenslev Kirke var en ikke helt almindelig gudstjeneste.

Her sagde menigheden farvel til kirkesanger Susanne Saxild der gennem otte år har sunget ved gudstjenester og andre kirkelige højtideligheder ved kirkerne i Særslev, Føllenslev og på Nekselø.

- Det var i 2012 vi første gang mødtes til en sangprøve her i kirken. Siden da har du været med til et sted mellem 350 og 400 gudstjenester over årene. På menighedsrådets vegne vil jeg gerne takke dig for dit virke gennem de otte år, sagde menighedsrådsformand Jan Østergaard i sin tale til den afgående kirkesanger.

Samtidig kunne menigheden imidlertid også for første gang møde Susanne Saxilds afløser, den 46-årige Magnus Vigilius som havde sin første tjans som kirkesanger ved kirken denne dag.

- Jeg må indrømme, at da jeg modtog din ansøgning til stillingen, så var jeg nød til at læse den to gange. Jeg troede faktisk, at den var sendt til et forkert sted, indrømmede menighedsrådsformanden.

Føllenslev Kirke er da også langt fra de scener hvor Magnus Vigilius normalt optræder. Han er dansk operasanger, uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han debuterede på Det Ny Teater i Phantom of the Opera i 2001 og har siden optrådt i opera- og musicalproduktioner i Skandinavien, Tyskland, Frankrig og særligt England. Han har været et fast ansigt på den Fynske Opera og det Kongelige Teater, været en del af De Fire Tenorer, og har også optrådt på mange europæiske scener.

Magnus Vigilius har imidlertid også en fortid som kirkesanger, og han er bosat i Hørve tæt på Føllenslev, og da det var småt med optrædener på de store scener under coronakrisen, så lå muligheden for at blive kirkesanger i Føllenslev lige til højrebenet.

- Jeg har altid været glad for kirkesang og har længe haft lyst til at vende tilbage til kirkerne. Jeg håber, at der til næste år igen kommer gang i min operakarriere, men forventer at kunne passe mit job som kirkesanger ved siden af denne, siger Magnus Vigilius

Efter gudstjenesten gav Magnus Vigilius menigheden en prøve på hans operasang, da han sang først Liebeslied fra Wagners opera Valkyrien. og derefter »Ave Maria« af Charles Gounod og Johann Sebastian Bach.

Operasangeren blev under de to numre akkompagneret på klaveret af Daniel Abildgaard, der normalt er organist ved Vallekilde Hørve Kirker.