Første træning efter gradueringen i Svebølle Shotokan Karate Klub, hvor de nye bælter vises frem.

Ny karateklub flot fra start

Kalundborg - 03. december 2017

Den nyligt opstartede karateklub Svebølle Shotokan Karate Klub har for anden gang holdt graduering.

Det blev en begivenhedsrig formiddag, fyldt med flotte præstationer af klubbens medlemmer. Træner - eller sensei - som det hedder i karateverdenen - Kenneth Kongsgaard var meget stolt, da han uddelte nye grader og bælter til alle. Især Kenneth Holst, som begyndte på karate efter sommerferien sammen med sin søn Andreas, imponerede ved at gå fra 10. til 7. Kyu og stolt kunne fremvise grønt bælte, da dagen var omme.

- Der måtte kæmpes hårdt for at springe to bælter over, siger sensei Kenneth Kongsgaard.

- Først skulle Kenneth Holst vise, at han kunne hele pensum til de første bælter (Heian Shodan), og bagefter måtte han alene på gulvet for at vise, at han også kunne pensum til det grønne bælte - Heian Nidan.

Kenneth Holst var bestemt ikke ene om at imponere. Derfor kunne der efter graduering fremvises bælter i farverne gul, orange, grøn og violet - og klubben spænder nu fra 10. Til 5. Kyu - hvilket ikke er helt tosset af en nystartet klub.

Tre gange om ugen

Klubben blev etableret i april i år og har hurtigt fået solidt fodfæste i Svebølle, hvor der ikke tidligere har været mulighed for at dyrke kampsport. Der kan trænes op til tre gange om ugen i Svebøllehallen, hvor klubben træner fast I den lille sal.

- Det er bare dejligt selv at kunne gå til træning uden at vente på at far eller mor kan køre mig, siger Knud Kasler, der lige har fået violet bælte og kan kalde sig for 5. Kyu.

Karatesportens slogan »karate er for alle« tages alvorligt i Svebølleklubben.

Elsker karate

- Hos os er der ikke noget, der hedder kontingent, og der er heller ingen, der får løn, siger Sensei Kenneth Kongsgaard.

- Jeg gør det, fordi jeg elsker karate, og alle skal kunne gå til karate uanset, hvordan økonomien hænger sammen.

Klubbens tæller både børn og voksne blandt sine medlemmer, og bæltegrader fra 10. Til 5. Kyu foruden Sensei Kenneth Kongsgaards eget 3. Dan. Kenneth Kongsgaard træner selv mod sin egen snarlige graduering som 4. Dan, en titel som meget få I Danmark har æren af at bære.

Nu, da gradueringen er vel overstået, optager klubben igen nye medlemmer.