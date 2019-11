Se billedserie Peter Egebæk og Liss Thomsen, begge Meny, Rikke Kogi, Home Start, og Bjarne Jensen, Kalundborg Broderlaug, er glade for, at ideen om mere julehjælp kan realiseres. Fotos: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Ny julestue hos Meny sikrer julefester

Kalundborg - 16. november 2019 kl. 14:03 Af Henrik Uhre-Prahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Lad os holde en ordentlig juletræsfest, som dem, der ikke selv har råd og overskud, kan få glæde af.

- Det var udgangspunktet, og heldigvis er både Meny og organistationen Home Start med på ideen, lyder det fra Bjarne Jensen, formand for Kalundborg Broderlaug.

Broderlauget - der blev stiftet for et par år siden - har som et af sine bærende formål at yde en humanitær indsats overfor dem, som har brug for hjælp i Kalundborg-området.

Organisationen Home Start Nordvestsjælland har til formål at hjælpe pressede og især småbørnsfamilier til at komme videre i livet og har god kontakt med mange af dem, der har behov for hjælp.

På lørdag, den 23. november, holdes årets julefest - en rigtig julestue, hvor der er godt at spise fra Menys store køkken, hvor kok Jane Toft Nielsen og kolleger sørger for julemenuen. Og hvor der er mulighed for at udfolde sine kreative evner og nyde hinandens selskab.

Når julen er kommet tættere på, har Meny desuden pakket en masse julepakker med mad og drikke - pakker, der leveres til de pågældende »lillebittejuleaften«, altså 22. december.

- Pakkerne går til forskellige, og Home Start er med til at sikre, at de går de rigtige steder hen, ligesom vi sender til Hera Døtrene og nogle af de danske veteraner i området.

For at skaffe de nødvendige økonomiske midler til julehjælpen har de tre aktører nu i fællesskab beslutte sig for at starte en ny tradition: Der indrettes en stor og hyggelige julestue i den del af Menys blomsterafdeling, der i dag har til huse ude under »halvtaget« mod parkeringsarealerne.

Her kan der skærmes af for vinden og vejr og stedet indrettes med halmballer og borde til servering. Der bliver juleforplejning - blandt andet julebag - og Bjarne Jensen har sørget for underholdning med blandt andre Kjeld Nielsen, Vor Frue Kirkes kor, organisten fra Nyvangskirken og flere andre.

- Vi vil sørge for, at der er julehygge og lune for alle - og så håber vi, at gæsterne vil bidrage økonomisk til vores projekt, så vi kan give den hjælp vi gerne vil - hvert år, slutter Bjarne Jensen.

- Og for os er det godt at vi på en denne måde kan være med til at samle og målrette den støtte, som vi gerne vil give, lyder det fra købmand Peter Egebæk, Meny. Og han tilføjer:

- Vi har faktisk flere henvendelser fra kunder, der gerne vil bidrage til »julehjælp«, og det her vil være en fin mulighed for at samle kræfterne til glæde for flere.

Senest har Polstrergaarden på Dyssevej ved Ubby meldt sig på banen med flotte julehjerter i træ, som virksomheden donerer til initiativet.

Disse julehjerter kan kunderne købe, men de får dem ikke med hjem. Til gengæld bliver de hængt op på juletræet i Meny, og når julepakkerne, der udleveres 22. december, de pakkes, bliver julehjerterne fra Polstrergaarden fordelt i dem, så julehjerterne kommer med hjem hos modtagerne af julepakkerne.