Ny julebelysning i Kalundborg

Julen 2020 bliver anderledes i Kalundborg i år - og ikke kun på grund af coronasituationen. Foreningen Lys på Kalundborg vil nemlig sammen med Vores Kalundborg tænde for en helt ny og opgraderet julebelysning i midtbyen fredag den 20. november, oplyser foreningens næstformand Keld Haapanen.

Lys på Kalundborg, der blev oprettet af erhvervsfolk med en vision om at sætte lys på Kalundborg, lagde ud med at få lys på de to Gisseløremaster, og julebelysningen er den næste, store lys-milepæl.