Ny hotelchef er ansat

- Ja, jeg er meget glad. Ordene kommer fra godsejer Birgitte Dinesen og er møntet på den kendsgerning, at hotel- og konferencecentret på Kragerup Gods har ansat ny hotelchef. Dennis Dahl afløser Anne Mette Kyhn, som bestred chefstillingen i to år.

- Anne Mette og jeg blev enige om, at hun skulle stoppe, og vi blev også enige om, at det skulle ske med øjeblikkelig virkning. Sådan er det. Jeg har ikke mere at sige i den forbindelse ud over, at det var den rigtige beslutning for begge parter, siger Birgitte Dinesen.